«Дни Москвы в Кузбассе» начались с подарков жителям областной столицы

Программа мероприятий «Дней Москвы в Кузбассе» расписана буквально по минутам. Она охватывает и спортивную, и культурную, и деловую жизнь двух регионов.

Столичные гости приехали в далекую Сибирь, конечно же, с подарками. В этом году кузбассовцы могли побороться за незабываемое путешествие в златоглавую, приняв участие в онлайн-конкурсе «Моя Москва». И уже на зимних каникулах 15 жителей региона бесплатно отправятся наслаждаться прекрасными видами столицы.

Кира КОЗЫМАЕР

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «МОЯ МОСКВА»

«Мы вместе с мамой делали работу. Никогда раньше не ездили в Москву, потому что у папы не было времени на это. И сейчас так получилось, что – отпуск. И мы поедем всей семьей.»

А кто не едет в Москву, может познакомится с ней в ближайшие два дня. Целей у такого масштабного мероприятия несколько.

Виталий СУЧКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

«Сделать так, чтобы каждый мог реализовывать себя. И на вопрос: «Что ты сделал и какой твой вклад в развитие своего региона?», он мог сказать, что сделал то, и то. Этот проект еще стартовал весной. И уже очень много сделано. У нас подписаны соглашения. И они уже реализуется.»

Так появилась спортивная площадка на территории кадетской школы полиции. Это тоже столичный подарок, который еще пахнет свежей краской. Смонтировали ее на днях. Всего же до 1 ноября 2018 года в рамках соглашения в Кузбассе откроется еще 99 многофункциональных площадок. Они оборудованы футбольными воротами, баскетбольными кольцами, волейбольными сетками. Есть и специальные тренажеры для занятия популярным сейчас воркаутом.

Виталий РАЗДАЕВ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА

«Пускай почаще дарят такие вещи, чтобы наше подрастающее поколение повышало свое спортивное мастерство и превращалось в настоящих спортсменов кожаного мяча.»

После официального открытия состоялся дружеский футбольный матч. Первые победы и первые поражения.

«Дни Москвы в Кузбассе» наполнены спортивными, культурными и бизнес мероприятиями. Уже завтра столичные предприниматели посетят предприятия территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк», а также Калтана и Осинников. Для укрепления деловых отношений между Кузбассом и Москвой.