«Сады семирамиды» в одном из кемеровских дворов уже давно вызывают беспокойство горожан

Стена старого овощехранилища разваливается, а на его крыше растет целый лес. Корни деревьев разрушают бетонные блоки. Жильцы переживают за безопасность детей и сохранность машин на парковке.

«Восьмое чудо света», «Пизанская стена» или «Кемеровские сады семирамиды». Так жители дома №5 на улице Мичурина называют стену овощехранилища. 5 лет активные жильцы пишут письма в Администрацию города с просьбой снести старое сооружение. На первые обращения граждан мэрия отреагировала. Выпадающие блоки укрепили подпорками, но при этом перегородили проезд для машин. Затем часть блоков совсем убрали. Но это не помогло. Разрушение продолжилось.

На следующие обращения жителей в Администрации города дали такой ответ:

Цитата: «Работы по устранению аварийного состояния подпорной стенки могут быть осуществлены только после получения согласия всех собственников ячеек. В настоящее время такое согласие не получено в связи с невозможностью их установления.» Конец цитаты.

Ильгизар ЯГФАРОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ДОМА

«Вот этих, которых уже нет более 10 лет здесь. Это самострой. Да их заварили. Так уже много лет их здесь нет. Уже вот сколько мы здесь живем в наших подъездах — нет хозяев. Здесь нет уже собственников и некого тут искать.»

А жители соседнего дома обеспокоены другой проблемой. У дома-свечки вовсе нет дворовой территории. С одной стороны – гаражи. С другой — старое недостроенное здание. После обращений граждан городские власти установили личность владельца недостроя и обязала его привести помещение в надлежащий вид, либо снести его. Владелец меры принял. Закрыл все входы металлическими листами. Но их сразу отогнули.

Галина БЕРЕЗИНА

СТАРШАЯ ПО ДОМУ

«Постоянно горит. Там проживают бичи, будем так говорить. Наркоманы там тоже зачастую. Уже дважды, по крайней мере, наркоманов отсюда вытаскивали. Дети по крышам постоянно лазают. Это можно наблюдать. Особенно вечером.»

Не менее важная проблема — несанкционированная свалка рядом с домом. Она появилась около 10 лет назад. И ежегодно во время разлива Искитимки в реку попадают автомобильные запчасти, коробки, старая мебель и пищевой мусор. В прошлом году Департамент природных ресурсов и экологии области убедил жителей, ситуацию возьмут под контроль и направит информацию в Администрацию города для принятия мер. Но на сегодняшний день ситуация не изменилась.