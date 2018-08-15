Спасти город от мусора. В Новокузнецке реализуется экологический проект «Экомобиль»

Теперь, чтобы сдать мусор в переработку, жителям даже не приходится выходить из дома. На маршрут выехал специальный мобильный пункт приема вторичных отходов.

Макулатура, пустые пластиковые бутылки — за пару часов работы «Экомобиля» в кузове килограммы ненужных вещей, которые обычно отправляются в мусорный контейнер. В среднем, за один день мобильный пункт собирает почти полтонны отходов.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Экомобиль» – это еще одна возможность для каждого жителя Новокузнецка внести свой вклад в решение экологических проблем города. Весь мусор, собранный в результате акции, отправляется не на полигон, где он разлагается годами, а на переработку.»

Свой вклад в улучшение экологической ситуации вносит и Юлия Шатилова. Пластик, разлагающийся более ста лет, не выбрасывает. Хранит на балконе до следующего приезда «Экомобиля». Он курсирует по городу один раз в месяц по определенному маршруту. Сейчас в списке уже более шестидесяти адресов.

Юлия ШАТИЛОВА

«Узнала через сестру про такую кампанию. Раньше собирали и отвозили все сами. Потом предложили услугу, что «Экомобиль» будет приезжать и забирать все сам. Но, в принципе, не составляет труда – забота о природе, о нашем будущем.»

Присоединившись к экологической акции, горожане не только сохраняют природу, но и дарят старым вещам вторую жизнь. Из макулатуры переработчики делают бумажную одноразовую посуду, салфетки, картон и коробки. Из пластиковых бутылок — садовую мебель, строительные материалы и мусорные контейнеры. Кроме того, в рамках еще одного проекта «Зеленый курс», за каждый килограмм вторсырья люди получают баллы, которые позже можно будет обменять на призы.

Наталья ТРУБЕЦКАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУЗБАССКОЙ АССОЦИАЦИИ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ

«Выдается карточка каждому участнику, где отмечается сколько сдали килограмм, что сдали и количество баллов. Зависит от веса. Разная техника — разные баллы. Допустим, если какая-то мелкая техника — наушники, телефоны — 0.5 балла за килограмм. А если это холодильник, то это — сто баллов за штуку.»

Проект «Экомобиль» стартовал еще в прошлом году. За это время мобильный пункт собрал 8 с половиной тонн вторичного сырья. Присоединиться к акции можно, позвонив в кузбасскую ассоциацию переработчиков отходов или оставив заявку на официальном сайте. Тем более, что с июля этого года на утилизацию можно сдать еще и электрические приборы. Все это поможет сделать Новокузнецк чище, считают организаторы. Тем более, что город вошел в рейтинг самых экологически неблагополучных в России.

К вопросу улучшения экологии в южной столице накануне вновь вернулся и врио губернатора. Напомним, здесь состоялось рабочее совещание с участием глав Новокузнецка и Новокузнецкого района. Сергей Цивилев поставил задачу улучшить экологическую обстановку в городе и снизить выбросы в атмосферу к 2024 году на 20%.