 В Ленинск-Кузнецком районе продолжается строительство автодороги категории 1А

Сергей Цивилев проследил за ходом работ на третьем, завершающем участке.

Строительство автомагистрали началось в 2007 году. Спустя четыре года был открыт первый участок протяженностью 24 с половиной километров. В 2013-ом году протяжённость дорожного полотна составила уже порядка 50 километров. Однако дальнейшее строительство было заморожено. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой профинансировать строительство третьего участка. Накануне Сергей Цивилев посетил Ленинск-Кузнецкий район и сам осмотрел строительство дороги. Работы ведутся на завершающем участке протяженностью 17,5 км: от села Чусовитино до поселка Демьяновка. Здесь возводят путевые развязки и мост через реку — Чесноковка.

Также Сергей Цивилев осмотрел, как ведется подготовка грунта и непосредственная укладка дорожного полотна. Для тог, чтобы дорога была ровной, в строительстве участвует специальный 3D бульдозер. Он разравнивает землю с точностью до одного сантиметра.

Автомагистраль соединит все части автодороги «Кемерово-Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк» и откроет четырёхполосное движение от Кемерова до Новокузнецка, сократив расстояние между двумя самыми крупными городами региона, в среднем на 40 минут.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«В следующем году в конце сентября этот участок, протяженностью 17,5 км будет закончен, полностью введен в эксплуатацию. И жители Кузбасса могут перемещаться по этой скоростной дороге со скоростью летом — до 130 км/ч. Это существенно повлияет и на уменьшение аварийности, и самое главное на уменьшение времени переезда из города Кемерово в Новокузнецк и обратно. Это очень важно для развития нашего региона».

Стоимость последнего участка почти 9,1 млрд рублей. В этом году на строительство последних 17 с половиной километров будет потрачено более двух миллиардов.