В Кемерове начали сносить торговый центр «Зимняя вишня»

Почти три с половиной месяца здание с провалившейся крышей и сгоревшими окнами стояло в центре города, напоминая жителям о трагедии. Пожар 25 марта унес жизни 60 человек. Большинство из них — дети.

Сгоревший торговый центр разбирают постепенно. Сейчас снимают облицовку. Почти три с половиной месяца здание простояло нетронутым после пожара.

Елена СОКОВА

«Стараюсь не ходить уже в кино, так как ребенок маленький. Переживаю за старшую дочь, потому что она ходит в кинотеатры. Как-то становится страшно, если честно.»

Артур ХЛОПОТИН

КОРРЕСПОНДЕНТ

«На месте народного мемориала, который образовался у торгового центра «Зимняя вишня» в первые дни после трагедии, почти ничего не осталось. Мягкие игрушки отвезли в детские дома. Однако, кемеровчане продолжают сюда нести цветы и зажигать свечи в память о погибших.»

Это уже вторая попытка снести торговый центр. Два месяца назад здесь также работала тяжелая техника. Начинали со сноса шести соседних построек. Но работы приостановили. Правоохранители еще изучали место трагедии. По-прежнему основная версия — короткое замыкание. 12 июля следственный комитет наконец-то разрешил снести аварийное здание.

Чтобы не создавать опасные ситуации на дорогах, специальную технику доставили накануне ранним утром из Екатеринбурга. Специалисты этого города имеют опыт работы на аварийных объектах. Экскаватор встречали операторы «СТС Кузбасс». Демонтаж будет проводиться с восьми утра и до десяти вечера. Четырехэтажное здание, где провалена кровля и провисают перекрытия, разберут за 35 дней.

Юрий НУРГАЛИЕВ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА

«Мы начали разбирать с той части, где более всего деформированы конструкции. Работа — только механизированным способом. Ручной работы не предвидится, потому что опасно. Каркас металлоконструкции сильно поврежден. Конструкции распределены абсолютно по-другому. Как себя поведут конструкции очень трудно предугадать. Практически невозможно.»

По этим конструкциям видно, какой силы был пожар. Огонь скрутил многотонные металлические колонны так, что они стали похожи на штопор. Рабочие понимают, во время разбора здание в любой момент может обрушиться. Для безопасности вокруг установили бетонное ограждение.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с родственниками погибших и пострадавших. Они поддержали идею разбить на месте трагедии памятный сквер.

Строительство начнется в следующем году.