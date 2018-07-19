В Новокузнецке сотрудники ГИБДД помогли вернуться домой заблудившемуся ребёнку

В Куйбышевском районе новокузнечанка обратилась к экипажу ДПС, который в это время патрулировал улицы.

Женщина сообщила, что неё пропала 5-летняя дочь. Она пошла в ближайший магазин за хлебом и не вернулась.

Сотрудники ГИБДД сообщили о произошедшем в дежурную часть полиции и сами приступили к поискам. Через несколько минут ребёнка нашли на соседней улице.

Оказалось, девочка вышла из магазина и по ошибке пошла в противоположную от дома сторону.

Полицейские довезли малышку до дома и передали её маме. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактическую беседу.