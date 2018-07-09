Кузбасс станет пилотным регионом, где введут комплекс «Готов к спасению жизни»

Сергей Цивилев встретился с депутатом Госдумы Ольгой Окуневой. Депутат в апреле этого года выступила с предложением актуализировать курс ОБЖ. А за его успешную сдачу награждать знаком отличия «Готов к спасению жизни».

На встрече Сергей Цивилев сообщил, что в Кузбассе будет внедрена предложенная программа. Кузбасские дети первыми будут сдавать нормативы «Готов к спасению жизни».

В разработке нормативов примут ГУ МЧС, Агентство по спасению населения, студенческий корпус спасателей и другие профильные областные структуры.

Фото: ako.ru