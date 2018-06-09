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Аккредитация

В Кемерове подешевел бензин

Другие новости от 09.06.2018

Всего на несколько десятков копеек. Но на фоне стремительного роста последних нескольких недель и это снижение не могло не порадовать автомобилистов.

На сегодняшний день рост цен на топливо — одна из самых острых тем в регионах России. Напомним, вопрос о стоимости бензина прозвучал и на прямой линии с президентом 7 июня. В ответ Владимир Путин подчеркнул, «Правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу».

Отметим, что цены изменились не на всех АЗС Кемеровской области. И пока стоимость топлива продолжает превышать планку в 40 рублей за литр.

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