В Кемерове подешевел бензин

Всего на несколько десятков копеек. Но на фоне стремительного роста последних нескольких недель и это снижение не могло не порадовать автомобилистов.

На сегодняшний день рост цен на топливо — одна из самых острых тем в регионах России. Напомним, вопрос о стоимости бензина прозвучал и на прямой линии с президентом 7 июня. В ответ Владимир Путин подчеркнул, «Правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу».

Отметим, что цены изменились не на всех АЗС Кемеровской области. И пока стоимость топлива продолжает превышать планку в 40 рублей за литр.