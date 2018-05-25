В Междуреченске разрушение козырька дома едва не стоило здоровья проходящим мимо прохожим

Идеи по поддержке ЖКХ наверняка высказали бы некоторые жители Междуреченска под впечатлением камнепада. Карниз одного из домов в городе рассыпается на глазах. Несмотря на то, что жильцы уже давно высказывали свое беспокойство, управляющая компания обратила внимание на проблему только после того, как один из бетонных блоков чуть не упал на голову прохожих.

Это случилось в начале мая. Группа молодых людей стояла на тротуаре около дома по проспекту Коммунистический, 7. Раздался шум. Подростки увидели падающий прямо на них бетонный блок. Бросились врассыпную. Это и их спасло. Чудом уцелели, говорили свидетели.

Любовь ДМИТРИЕВА

«Ребята были встревожены. Я сама думаю. Чудом обошлось без жертв.»

О карнизе, который частями выпадает с их крыши, жители уже давно сообщали коммунальщикам. Документы доказывают — 2 года назад. Не получив ответа, обратились на местный телеканал. Буквально за несколько дней до происшествия с молодежью, журналисты даже успели получить комментарий

Евгений СОЛОВЬЕВ

ДИРЕКТОР МКУ «УР ЖКК» Г.МЕЖДУРЕЧЕНСК

«На сегодняшний день именно каких-то угроз выпадения блоков нет. Потому что всё, что было не закреплено, было демонтировано.»

После опасную зону огородили лентой и всё! Обслуживает многоэтажку управляющая компания «Дом». Телефонные разговоры с директором Ириной Субботиной ни к чему не привели. Съёмочная группа отправилась в офис. Оказывается, все дело в автовышке, которая находится в ремонте.

Визит съёмочной группы или стечение обстоятельств, но приятно удивило уже следующее утро. Вышка работает, и управляющая компания «Дом» занялась демонтажем блоков. Обещали убрать все незакрепленные элементы. Только за час было снято шесть элементов, которые держались как говорится «на честном слове». К слову, и тут без происшествий не обошлось. Один из блоков свалился на балкон третьего этажа. Крыша — всмятку, стекла — вдребезги. Правда, коммунальщики обещали сразу связаться с жильцами и возместить ущерб.

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