Глава региона Сергей Цивилев посетил Шерегеш

Спустился в шахту, посетил исправительную колонию, обсудил с инвесторами планы развития горнолыжного курорта.

Пересыпанная щебнем улица Первомайская в поселке Шерегеш стала поводом для обсуждения во всех социальных сетях в конце прошлой недели. В комментариях писали, местные власти сделали это якобы для того, чтобы глава региона во время своего рабочего визита не смог проехать в проблемную часть поселка, стоящую на горных выработках.

Владимир МЕЛЬНИЧЕНКО

ДИРЕКТОР ОАО «ЕВРАЗРУДА»

«Я сейчас больше переживаю не о ваших грядках, а о вас. Грядки можно пересадить. А вот все, что происходит в районах обрушения — так не сделаешь.»

В 2011 под дорожным полотном велись подземные шахтные разработки. Улица попала в вероятную зону обрушения. Суд вынес решение — дорогу закрыть. «Евразруда» и местные власти поручение выполнили. Только людей оповестить забыли. Теперь им приходится ехать до своих домов в объезд по разбитой дороге 2 километра.

Сергей Цивилев лично проехал по этому участку. Машина вязнет в щебне. Тут же, на месте, главе Таштагольского района были поставлены задачи: сделать временный объезд в течение 2-х недель, проезжую часть перенести за 3 месяца, а также предоставить людям земельные участки, которые не попадают в зону обрушения.

Еще один проблемный объект, о котором главе региона сообщила местная жительница — многоквартирный дом с трещинами по улице 8 марта. 3 года назад бизнесмен провел в подвале незаконную реконструкцию. Строители снесли несущие элементы здания. Жители оказались в опасности.

Предприниматель держал подвал закрытым и никого туда не пускал. На решение суда — провести восстановительные работы — бизнесмен не реагировал. В том числе, не помогли 16 административных штрафов.

Дмитрий ТКАЧЕНКО

ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы, судебные приставы, запросим денежные средства на восстановление этих работ. Если мы их получим, работы проведем. А после завершения ремонта взыщем эти деньги с должника.»

300 метров под землей. Шерегешская шахта — это не только градообразующее предприятие. Она входит в тройку самых крупных в России рудников по объёмам производства железорудного концентрата.

Елена замеряет содержание железа в сырой руде. Проектная мощность шахты — 6 миллионов тонн железной руды. Уже на поверхности Сергей Цивилев встретился с промышленниками Таштагольского района и обсудил перспективы развития горнорудной отрасли.

Еще один пункт рабочей поездки — исправительная колония строгого режима №4. Обход глава региона начал с посещения общежития для осужденных.

Также главу региона провели в столовую, чтобы показать, как организовано питание. А в промышленной зоне организовали выставку продукции, производимой в колонии: мебель, товары для дачи, сувенирные изделия. Все это выпускается в рамках трудовой занятости осужденных.

Одна из важнейших отраслей Таштагольского района — туризм. Ежегодно сюда приезжает более миллиона туристов. В планах увеличить эту цифру в три раза. Но для этого необходимо решить вопрос с транспортной доступностью.

Сейчас Шерегеш — номер один за Уралом. А должен стать — номер один в мире и при этом работать круглогодично.

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