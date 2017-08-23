Масштабная ярмарка вакансий прошла сегодня в Кемерове

Ситуация на рынке труда Кузбасса остается стабильной. Как неоднократно подчеркивал губернатор Аман Тулеев, обеспечение занятости населения, достойные рабочие места и снижение масштабов теневой занятости являются залогом социальной и экономической стабильности. По мнению главы региона, одной из эффективных мер помощи в трудоустройстве являются регулярно проводимые ярмарки вакансий. Сегодня одна из самых масштабных ярмарок прошла в Кемерове. Она посвящена предстоящему Дню шахтера. Поэтому больше всего предложений было связано с горными специальностями.