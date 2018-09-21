«Кухня погоды». Выпуск 50

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Турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» стартует в Кемерове
Впервые после долгого перерыва Кузбасс примет участие в агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве
Сразу три человека погибли в ДТП на трассе близ новокузнецкого аэропорта
В Кемерове прошла третья интеллектуальная игра "Лига первых"
По распоряжению губернатора Кемеровской области в регионе будет усилена борьба с контрафактом
В Междуреченске завершён ремонт здания, где будет располагаться единая диспетчерская служба