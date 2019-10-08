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Выпуски новостей 08.10.2019

Другие новости. 08-10-2019

В выпуске:

На пути к полноценной жизни. В Юрге открылось отделение соцсопровождения проживающих.

Повышая эффективность и качество. В областной столице встретились участники и эксперты проекта «Производительность труда».

3 терапевта на 21 тысячу пациентов. Кузбассовцы пожаловались на отсутствие специалистов в больнице. Решилась ли проблема?

В ответе за тех, кого приручили. Жизнь обитателей приюта в Прокопьевском районе под угрозой. В преддверии зимы из строя вышел котёл.

Сезон в статусе чемпиона. Волейбольный «Кузбасс» на домашней площадке принимает предварительный этап розыгрыша кубка России.

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