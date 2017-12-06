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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Сыры из козьего молока, сухой мед и нано-растения против сорняков на полях. Чем удивляет гостей из Дании и Кореи Кузбасский Агрофорум расскажут сами участники. Танцы на стороне хорошего настроения. Музыка, которая делает день. Эфир программы «Включайся» от 06.12.2017

Включайся от 06.12.2017

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