СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 20.11.2019

Кузбасс посетил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

Кузбасс посетил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

В Кемеровском государственном университете прошла встреча губернатора Сергея Цивилева и генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова со студентами социально-психологического института КемГУ.

Как рассказал Валерий Федоров, сегодня ВЦИОМ занимается изучением общественного мнения главным методом – по принципу репрезентативного опроса. Это позволяет прослеживать общественные мнения на события в виде итоговых рейтингов и цифр.

Регион готовится к 300-летию открытия Кузбасса. И на сегодняшний день в регионе уже реализуются программы преобразования региона: масштабные стройки, запуск новых проектов, цифровизация, реализация нацпроектов. По мнению Федорова, таким изменениям необходимы социологическое сопровождение, а вектор работы власти, бизнеса и общества должен быть единым и направлен в сторону развития.

«Дистанцию между властью и обществом нужно сокращать. Во ВЦИОМе постараемся, чтобы преобразования в регионе прошли не вопреки ожиданиям, а в едином векторе с жителями. Надеюсь, это будет на пользу Кузбассу», – прокомментировал Валерий Федоров.

Сергей Цивилев подтвердил, что Валерий Федоров приглашен в Кузбасс как специалист общественных настроений, владеющий инструментами работы с социальными группами.

 «Наша обязанность – учитывать интересы кузбассовцев, понимать их настроения. В этом вопросе нужны профессионалы, поэтому сегодня с Валерием Федоровым мы договорились о совместной работе, в том числе в части проведения опросов, внедрения лучших практик», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Также гендиректор ВЦИОМ ответил на вопросы студентов и сотрудников социально-психологического института КемГУ.

ДЛЯ СПРАВКИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – российский исследовательский институт в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов. Деятельность компании направлена на получение, анализ и распространение достоверной информации о состоянии и динамике социального развития, общественного мнения, массового сознания и поведения, характерных для различных социальных групп населения и территориальных общностей. Сегодня ВЦИОМ охватывает Россию, Северную и Южную Америку, ЕС, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, постсоветское пространство.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Внимание! Синоптики Кузбасса сообщают о неблагоприятных метеоусловиях!
Новый заместитель губернатора рассказал, как будет развиваться популярный горнолыжный курорт
Много не бывает: в Новокузнецке на свет появилась вторая в этом году тройня
Открытие сезона в Шерегеше покажем в прямом эфире!
В ногу со временем: кемеровских пенсионеров учат компьютерной грамотности

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сотрудники МЧС дали рекомендации по мерам безопасности для кузбассовцев в морозы

20-11-2019

Одевайтесь теплее! Морозы в Кузбассе!
Почти 2 десятка медалей с трех турниров привезли новокузнецкие спортсмены

19-11-2019

Почти 2 десятка медалей с трех турниров привезли новокузнецкие спортсмены
Это обсуждают: когда в Шерегеше пройдет массовый спуск Дедов Морозов и откроют ли ТЦ «Радуга»?

19-11-2019

Это обсуждают: когда в Шерегеше пройдет массовый спуск Дедов Морозов и откроют ли ТЦ «Радуга»?
Ставим эксперимент! Как будет быстрее: в объезд или в обход?

19-11-2019

Ставим эксперимент! Как будет быстрее: в объезд или в обход?
Подземный паркинг в многоквартирном доме: чем неприятно такое соседство?

19-11-2019

Подземный паркинг в многоквартирном доме: чем неприятно такое соседство?
Дать бой чуме 21 века: в Новокузнецке обсуждают развитие онкологической помощи в регионах

19-11-2019

Дать бой чуме 21 века: в Новокузнецке обсуждают развитие онкологической помощи в регионах