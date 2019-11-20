Кузбасс посетил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

В Кемеровском государственном университете прошла встреча губернатора Сергея Цивилева и генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова со студентами социально-психологического института КемГУ.

Как рассказал Валерий Федоров, сегодня ВЦИОМ занимается изучением общественного мнения главным методом – по принципу репрезентативного опроса. Это позволяет прослеживать общественные мнения на события в виде итоговых рейтингов и цифр.

Регион готовится к 300-летию открытия Кузбасса. И на сегодняшний день в регионе уже реализуются программы преобразования региона: масштабные стройки, запуск новых проектов, цифровизация, реализация нацпроектов. По мнению Федорова, таким изменениям необходимы социологическое сопровождение, а вектор работы власти, бизнеса и общества должен быть единым и направлен в сторону развития.

«Дистанцию между властью и обществом нужно сокращать. Во ВЦИОМе постараемся, чтобы преобразования в регионе прошли не вопреки ожиданиям, а в едином векторе с жителями. Надеюсь, это будет на пользу Кузбассу», – прокомментировал Валерий Федоров.

Сергей Цивилев подтвердил, что Валерий Федоров приглашен в Кузбасс как специалист общественных настроений, владеющий инструментами работы с социальными группами.

«Наша обязанность – учитывать интересы кузбассовцев, понимать их настроения. В этом вопросе нужны профессионалы, поэтому сегодня с Валерием Федоровым мы договорились о совместной работе, в том числе в части проведения опросов, внедрения лучших практик», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Также гендиректор ВЦИОМ ответил на вопросы студентов и сотрудников социально-психологического института КемГУ.

ДЛЯ СПРАВКИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – российский исследовательский институт в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов. Деятельность компании направлена на получение, анализ и распространение достоверной информации о состоянии и динамике социального развития, общественного мнения, массового сознания и поведения, характерных для различных социальных групп населения и территориальных общностей. Сегодня ВЦИОМ охватывает Россию, Северную и Южную Америку, ЕС, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, постсоветское пространство.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.