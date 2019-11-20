Одевайтесь теплее! Морозы в Кузбассе!

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В четверг, 21 ноября ночью местами по Кемеровской области ожидается понижение температуры до минус 30 – 35 градусов. Дневные температуры -17, -23. В отдельных районах столбик термометра опустится до отметки -27 градусов. Ветер северный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Снова снег.

В пятницу еще холоднее. Днем за окном будет -20, -25, местами до -30 градусов. Ночью -22, -27, а местами и вовсе -30, -35. Ветер не изменит ни направления, ни силы.

Между тем в Кузбассе установлены ограничения, касающиеся посещения учениками образовательных организаций в зимний период. Это относится к следующим «показателям»:

27 градусов ниже нуля — для учащихся 1-4-х классов;

30 градусов ниже нуля — для учащихся 1-6-х классов;

32 градуса ниже нуля — для учащихся 1-8-х классов;

36 градусов ниже нуля — для учащихся 1-11-х классов.