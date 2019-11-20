СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 20.11.2019

Одевайтесь теплее! Морозы в Кузбассе!

Сотрудники МЧС дали рекомендации по мерам безопасности для кузбассовцев в морозы

Синоптики  прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В четверг, 21 ноября ночью местами по Кемеровской области ожидается понижение температуры до минус 30 – 35 градусов. Дневные температуры -17, -23. В отдельных районах столбик термометра опустится до отметки -27 градусов.  Ветер северный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Снова снег.

В пятницу еще холоднее. Днем за окном будет -20, -25, местами до -30 градусов. Ночью -22, -27, а местами и вовсе -30, -35. Ветер не изменит ни направления, ни силы.

Между тем в Кузбассе установлены ограничения, касающиеся посещения учениками образовательных организаций в зимний период. Это относится к следующим «показателям»:
27 градусов ниже нуля — для учащихся 1-4-х классов;
30 градусов ниже нуля — для учащихся 1-6-х классов;
32 градуса ниже нуля — для учащихся 1-8-х классов;
36 градусов ниже нуля — для учащихся 1-11-х классов.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Внимание! Синоптики Кузбасса сообщают о неблагоприятных метеоусловиях!
Новый заместитель губернатора рассказал, как будет развиваться популярный горнолыжный курорт
Много не бывает: в Новокузнецке на свет появилась вторая в этом году тройня
Открытие сезона в Шерегеше покажем в прямом эфире!
В ногу со временем: кемеровских пенсионеров учат компьютерной грамотности

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Кузбасс посетил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

20-11-2019

Кузбасс посетил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров
Почти 2 десятка медалей с трех турниров привезли новокузнецкие спортсмены

19-11-2019

Почти 2 десятка медалей с трех турниров привезли новокузнецкие спортсмены
Это обсуждают: когда в Шерегеше пройдет массовый спуск Дедов Морозов и откроют ли ТЦ «Радуга»?

19-11-2019

Это обсуждают: когда в Шерегеше пройдет массовый спуск Дедов Морозов и откроют ли ТЦ «Радуга»?
Ставим эксперимент! Как будет быстрее: в объезд или в обход?

19-11-2019

Ставим эксперимент! Как будет быстрее: в объезд или в обход?
Подземный паркинг в многоквартирном доме: чем неприятно такое соседство?

19-11-2019

Подземный паркинг в многоквартирном доме: чем неприятно такое соседство?
Дать бой чуме 21 века: в Новокузнецке обсуждают развитие онкологической помощи в регионах

19-11-2019

Дать бой чуме 21 века: в Новокузнецке обсуждают развитие онкологической помощи в регионах