С. Цивилев потребовал повысить температуру в домах, подключенных к Юргинской ТЭЦ, до установленных значений

Сегодня губернатор посетил Юргинскую ТЭЦ во время рабочего визита в город. Напомним, Цивилев лично контролирует реализацию антикризисной программы на Юргинском машиностроительном заводе и Юргинской ТЭЦ.

После вмешательства губернатора на Юрмаше полностью выполнены финансовые обязательства по заработной плате работниками, также решены вопросы подачи газа.

Сейчас фиксируется недогрев теплоносителя. Но температура постоянно растет — 1,5 градуса в час.

На месте специалист ТЭЦ доложил, что сейчас работают котлы №№ 2, 3, 5, котел № 1 — в текущем ремонте. Котел № 5 работал на половину мощности, пока в ремонте находилось его вспомогательное оборудование, ремонт завершен, сейчас котел заработает на полную мощность. Также пиковые газовые котлы №№ 6 и 7 готовы к использованию, и с сегодняшнего дня началась подача газа, благодаря чему запущен котел № 7.

«Необходимо поднять температуру до нормы в кратчайшее время, причем без экстремальных и аварийных ситуаций. К работе подключиться должны все специалисты, в том числе единая диспетчерская служба», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил коллективу, что решение о новом руководстве ООО «Юргинский машиностроительный завод» будет принято совместно с собственниками завода.

«Все эти вопросы решаемы, а их исполнение — на моем личном контроле и контроле главы Алексея Фомина», — заявил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.