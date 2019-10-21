Жителям региона предлагают написать гимн новогоднему Кузбассу

В Кемеровской области стартовал конкурс на лучшую «календарную» песню «Новый год в Кузбассе». Принять участие может любой желающий от мала до велика. Об этом сообщает департамент культуры и национальной политики региона.

Победителю организаторы обещают хороший приз — семейный тур выходного дня в горнолыжный комплекс «Шерегеш». Кроме того, авторская песня прозвучит во всех уголках Кузбасса во время путешествия новогоднего мобиля. А на 26 декабря запланирован флэшмоб, который пройдет под звуки мелодии-победителя творческого состязания. Кстати, в этот же день и вручат главный приз.

Для участия в конкурсе необходимо:

✔написать и записать новогоднюю песню о Кузбассе;

✔отправить на почту ng-kuzbass2020@mail.ru;

✔ждать результатов в соц. сетях: www.instagram.com/kuzbass2020/

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».