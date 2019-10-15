III Сибирский экофорум собрал ученых, экологов и угольщиков СФО в Новокузнецке

Форум объединил представителей региональных министерств и ведомств субъектов СФО, органов контроля и надзора, предприятий угольной и металлургической промышленности, отраслевых ассоциаций и отходоперерабатывающих предприятий, научно-образовательных организаций.

Организаторы – администрация Кемеровской области и администрация Новокузнецк, НИИ Центр экологической промышленной политики при Министерстве промышленности и торговли РФ, «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов», АО «Западно-Сибирский испытательный центр», Кемеровский государственный университет, Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН, выставочная компания «Кузбасская ярмарка».

Губернатор Сергей Цивилев встретился с участниками форума и осмотрел выставку «Город. Экология. Благоустройство».

«Сегодня заметно меняется отношение к экологии промышленников, в том числе угольщиков. Все понимают, что развитие угольной и других отраслей невозможно без бережного отношения к окружающей среде. Сибирский форум – подтверждение большого интереса к этому направлению. Не случайно, что форум проходит именно в Кузбассе. В нашем регионе разработана платформа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», которую поддержали предприятия других регионов страны и даже других стран мира. Большую помощь в развитии этого направления оказывает НОЦ «Кузбасс», который создан благодаря президенту Владимиру Путину», – сказал губернатор Кузбасса.

Цивилев поручил по итогам форума составить резолюцию с конкретными рекомендациями по улучшению экологической ситуации в регионе. Итоги мероприятий, включенных в документ, будут подведены на следующем экологическом форуме. Кроме того, губернатор объявил о создании региональной конкурсной комиссии, которая рассмотрит все предложения ученых и промышленников по сохранению окружающей среды с целью дальнейшей реализации.

Как отмечают организаторы, форум способствует продвижению на сибирский рынок современного и эффективного природоохранного оборудования, ресурсосберегающих технологий, развитию экологически чистых и безопасных производств, проектов в сфере сохранения рекреационных ресурсов и природного разнообразия.

Заместитель губернатора Андрей Панов на круглом столе «Чистый уголь – зеленый Кузбасс. Научные исследования. Технологические решения. Экологический мониторинг» обозначил первоочередные проблемы, которые необходимо решить для реализации платформы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Это загрязнение воздуха взвешенными веществами в результате добычи, переработки, перегрузки и транспортировки угля, утилизация и дегазация метана, развитие отходоперерабатывающей отрасли. Замгубернатора отметил, что общий процент использования (обработка, обезвреживание, утилизация) отходов в регионе составляет около 58 %, а доля обезвреженных и утилизированных отходов 1-4 класса опасности за счет утилизации накопленных отходов составила 110 %.

«Экологическая политика Кузбасса должна строиться на двух принципах – сохранение и восстановление природного потенциала и создание комфортных условий для жизни людей», – подчеркнул Андрей Панов.

В экспозиционной части форума свои технологии и разработки представили более 60 компаний.

На научно-познавательной площадке можно познакомиться с проектами лаборатории «Робототехника» – работы технических устройств резидентов детского технопарка: «Магнитный теплогенератор» и «Альтернативная энергия солнечных батарей», элементы системы контроля за экологическим состоянием среды с помощью квадрокоптеров, системы «Климат-контроль Smart-теплица», анализа почвы с помощью робоплатформы ScrachDuino и другие разработки.

Также работают экологические мастер-классы, которые заинтересуют самых юных посетителей: «Использование вторсырья в моделировании и изобретательстве», «Удивительные свойства электропроводности продуктов и соленого теста», «Вторая жизнь макулатуры» и другие.

В интерактивном экоцентре расположилась демонстрационная площадка коллекции экзотических животных, где представлены гигантские моллюски Ахатины, чилийские кустарниковые белки, красноухие и степные черепахи, экзотические насекомые.

Работа форума продлится до 17 октября. Вход свободный.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.