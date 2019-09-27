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Другие новости 27.09.2019

Погода на выходные: пойдет ли в Кузбассе снег

Безусловно, горячие батареи в преддверии сибирской зимы актуальны. Тем более, синоптики обещают снег в ближайшие дни и даже часы.

На эту осень кузбассовцам обижаться не приходится. Весь сентябрь был по-настоящему «золотым». Садоводы и огородники успели собрать урожай. В последние, относительно тёплые и сухие деньки с грядок убирают самые стойкие к перепадам температуры овощи.

Снег будет совсем скоро. В ближайшие несколько суток синоптики прогнозируют не только дождь. Холодный фронт принесёт с собой понижение температуры. Ночью местами даже до минус 5 градусов.

Погода будет неустойчивой. Причём даже холод будет пока непостоянным. От низкотемпературного воздуха Арктики нас сможет защитить тёплый фронт, который придёт в регион с западной части страны.

Обычно заморозки в Сибири начинаются с 1 августа. Такова норма для наших широт. Но в этом году они пришлись на ночь с 26 на 27 сентября. Тем не менее, к холодам сибиряки всегда готовы. Выходные обещают быть всё-таки прохладными.

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