СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 23.09.2019

Грамотное управление финансами: в Кемерове стартовала региональная школа волонтёров финансового просвещения

Опытом с представителями различных муниципальных органов региона поделятся лучшие специалисты-практики в области финансовой грамотности. Интенсив рассчитан на неделю.

Обычно слово «волонтёр» воспринимается как доброволец, который готов безвозмездно помочь в уже случившейся проблеме. Однако система волонтёрства в Кузбассе ориентирована и на профилактику. Это касается и вопросов финансовой грамотности населения. В регионе разработан целый спектр мероприятий, адаптированных для разных слоев населения: от школьников до людей пенсионного возраста.

Программа курса создается совместно с образовательными и финансовыми организациями, различными госучреждениями, пенсионным фондом, налоговой службой, управлением судебных приставов и правоохранительными органами. После образовательного интенсива участники разработают свой проект, с помощью которого смогут рассказать коллегам и тем, кому это необходимо, наиболее актуальные финансовые основы.

Знания, полученные на подобных занятиях, полезны как в личном пользовании финансовыми инструментами, так и в масштабе крупной организации.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Тепло в каждый дом: в Кузбассе начался отопительный сезон
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Продляя качество жизни: в Кемерове открылся координационный центр обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе
«Билет в будущее»: в Кузбассе в рамках федерального проекта стартовали профориентационные тестирования
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Культурная сессия: в Кемерове появится образовательный комплекс для хореографов, художников и музыкантов

23-09-2019

Культурная сессия: в Кемерове появится образовательный комплекс для хореографов, художников и музыкантов
Операция «Автобус»: безопасно ли ездить на общественном транспорте?

23-09-2019

Операция «Автобус»: безопасно ли ездить на общественном транспорте?
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

23-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
300 деревьев к 300-летию Кузбасса: в Юрге разбили аллею

23-09-2019

300 деревьев к 300-летию Кузбасса: в Юрге разбили аллею
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и "Кузбасс-Арены"

23-09-2019

Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
Место памяти и силы: экскурсию по Парку Ангелов провел архитектор проекта Джон Вайдман

23-09-2019

Место памяти и силы: экскурсию по Парку Ангелов провел архитектор проекта Джон Вайдман