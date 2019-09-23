Грамотное управление финансами: в Кемерове стартовала региональная школа волонтёров финансового просвещения

Опытом с представителями различных муниципальных органов региона поделятся лучшие специалисты-практики в области финансовой грамотности. Интенсив рассчитан на неделю.

Обычно слово «волонтёр» воспринимается как доброволец, который готов безвозмездно помочь в уже случившейся проблеме. Однако система волонтёрства в Кузбассе ориентирована и на профилактику. Это касается и вопросов финансовой грамотности населения. В регионе разработан целый спектр мероприятий, адаптированных для разных слоев населения: от школьников до людей пенсионного возраста.

Программа курса создается совместно с образовательными и финансовыми организациями, различными госучреждениями, пенсионным фондом, налоговой службой, управлением судебных приставов и правоохранительными органами. После образовательного интенсива участники разработают свой проект, с помощью которого смогут рассказать коллегам и тем, кому это необходимо, наиболее актуальные финансовые основы.

Знания, полученные на подобных занятиях, полезны как в личном пользовании финансовыми инструментами, так и в масштабе крупной организации.