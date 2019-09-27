Пожилые люди под ударом: в областном УМВД прошел круглый стол на тему профилактики мошенничеств, совершаемых в отношении граждан пожилого возраста

С каждым годом дистанционные преступления находят новые пути кражи денежных средств, а уголовные дела становится сложнее расследовать.

Мошенники в вашем телефоне. Чаще всего обманутыми оказываются пожилые люди. 23% кузбассовцев 70-летнего возраста и старше добровольно отдают свои деньги преступникам. Только в этом году зафиксировали 607 обращений пенсионеров. Так, весной этого года задержана группа злоумышленников, состоявшая из анонимов из Новосибирска и курьеров из Кемерова. Личности установили. Сейчас 2 человека находятся в СИЗО.

Участились случаи звонков от лжесотрудников банков. Они сообщают, что карта заблокирована и просят озвучить пароль для восстановления. Осторожно! Речь преступника может показаться убедительной. Мошенники получают доступ к номеру счёта и снимают все денежные средства. Но есть люди, сумевшие распознать обман и дать отпор злоумышленникам.

Раскрываемость дистанционных преступлений в регионе – 16%, из 2039 случаев раскрыто 366. Сегодня процесс сильно усложнился. Мошенники могут звонить из одной части страны, а находиться при этом в другом субъекте России или даже за рубежом. Сотрудники МВД продолжают информировать граждан о всевозможных случаях обмана и рекомендуют не делать поспешных решений.