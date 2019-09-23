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Другие новости 23.09.2019

Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»

Скоро на местах, где пока еще идут строительные работы, появятся филиалы Высшей школы театрального и музыкального искусств, Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы. Качество работы губернатор взял на свой контроль. Поручил городской администрации в кратчайшие сроки снести мешающие гаражи и расширить площадь строительства до запланированных размеров. Важно ещё раз проверить все проектные решения. Они должны быть качественными и оптимальными с финансовой точки зрения.

Архитектура будущего ледового дворца и спорткомплекса «Кузбасс-Арена» подразумевает интерактивные элементы — фасад и кровлю. Изображения на них будет видно из любой точки города. И даже с высоты птичьего полета. Напомним, Кемерово вошёл в число городов, которые примут чемпионат мира по волейболу в 2022 году. На месте строительства забита первая свая.

Важной частью планирования возведения социальных объектов является сохранение природного наследия региона. Об этом губернатор ещё раз напомнил подрядчикам и проектировщикам.

Объекты должны быть построены к 300-летию региона в качестве подарков для комфортной жизни кузбассовцев.

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