Высокие стандарты качества обслуживания: новый офис Райффайзенбанка открылся в областной столице

Для тех, кто ценит качество и надёжность. В Кемерове открылся новый офис Райффайзенбанка. Всё также он предоставляет для клиентов все виды банковских услуг, только теперь в более комфортном и современном пространстве.

Развивается город, а вместе с ним растут потребности жителей. Чтобы соответствовать времени и современным тенденциям, руководство банка приняло решение трансформировать старый офис в новый — передовой и комфортный.

Здесь жители города могут получить все виды банковских услуг. Например, оформить популярную кредитную карту «110 дней без процентов». Новый офис позволяет клиентам приходить за консультацией в современное и комфортное пространство.

Международные стандарты качества и легкость управления финансами – вот главные принципы Райффайзенбанка. Все это и в новом кемеровском офисе на Ленина, 59/1.