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Другие новости 27.09.2019

Вечер в стиле джаз: в южной столице региона состоялся необычный авторский концерт

Трудно не попасть под обаяние Ольги Юшковой. Это тот самый человек, которого и слушать чрезвычайно приятно, и смотреть на него, и общаться интересно. При всех своих титулах и наградах, звездная болезнь обошла Ольгу стороной. Хотя амбиции настоящей артистки проявились в самом раннем детстве.

В мировом джазовом сообществе Ольга Юшкова чувствует себя уверенно. Она продюсер фестивалей «Джаз у Старой крепости», и «Куzня Джаzz». Её стараниями Новокузнецк год за годом принимает у себя лучших российских и зарубежных музыкантов. А бархатный голос самой именинницы уверенно завоевывает сердца джазовых фанатов по всей стране, но самые преданные – это, конечно, новокузнечане. 

В этой концертной программе «В упоении» Ольга Юшкова исполнила джазовые, блюзовые композиции, песни из кинофильмов, популярные композиции в оригинальных аранжировках. А слушатели в очередной раз убедились, что оттенков у этого таланта великое множество.

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