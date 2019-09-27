Соревнования будущего: в Новокузнецке прошел турнир высоких технологий

Соревнования еще не начались — идет последняя проба своих роботов, подгонка программы. Необходимо добиться, чтобы механизм хорошо стартовал, не капризничал при подъеме в горку, убирал со своего пути препятствия и объезжал попадающиеся на пути столбы. На это участнику дается достаточно много времени.

В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» времени на выполнение работы дается еще больше — 4 часа. Но, как говорят методисты «Меридиана», ребята управляются раньше. Хотя здесь необходимо иметь целый ряд навыков, чтобы выполнить всю работу на отлично.

В нынешних соревнованиях участвуют ребята, уже прошедшие отбор ранее. Среди них выберут лучших из лучших, которые продолжат показывать свои таланты на более высоком уровне. К слову, новокузнечане занимают призовые места не только на региональных, но и всероссийских состязаниях.