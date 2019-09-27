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Другие новости 27.09.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кузбассе запретят курение на балконах. Соответствующее постановление уже подписано Правительством страны. Запрет начнёт действовать с 1 октября. По статистике МЧС, больше половины пожаров на балконах в домах случается из-за неосторожности при курении. Причем очагом может стать любая квартира, которая находится ниже этажом. Для нарушителей предусмотрели наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 рублей. Кроме того, может наступить и уголовная ответственность, если по вине нарушителя сгорит несколько квартир.

Депутаты Кемеровского горсовета на заседании накануне приняли решение переименовать «Сквер Ангелов». Народные избранники единогласно пришли к выводу о необходимости изменения названия в связи с тем, что общественное пространство фактически является территорией для отдыха и прогулок. Для устранения неоднозначности единогласно было поддержано название: «Парк Ангелов».

29 сентября в Новокузнецке состоится встреча регбийных клубов «Металлург» и «Красный Яр». Для хозяев площадки это будет предпоследний матч чемпионата России. Оппонент «Металлурга» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице. Причем он уже дважды встречался с новокузнецкими регбистами, которые сейчас на 6-м — 7-м местах. И оба раза брал верх. В предстоящем матче кузбассовцы надеются отыграться. Поединок состоится на стадионе «Регби» (ул. Ленина, 103) в 16:00. Вход свободный.

В Мысках для школьников прошел познавательный квест «Прошагай город». Две команды из разных школ и 20 объектов города на онлайн карте. Ребят сопровождали экскурсоводы, которые рассказывали историю каждого памятника или здания. Такой способ ознакомления с историей, считают организаторы, является очень эффективным и помогает взращивать у будущих поколений чувство патриотизма.

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