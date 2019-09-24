Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор

С 1 октября в Кузбассе начинает работу Восьмой кассационный суд. Его юрисдикция будет распространяться на 12 субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В областной столице строительство здания началось в декабре 2018 года. 9 этажей, 42 зала заседаний, более 300 рабочих кабинетов. Таким суд будет в 2020 году. Главная задача на сегодня — как можно быстрее начать работы внутри здания.

Кемерово-Сити. Новому району – новая инфраструктура. Весной откроется поликлиника. Будет еще 2 детских сада. Один будет готов принять первых воспитанников уже летом 2020-го, второй – ещё через год. Потребность в двух учреждениях есть. Сейчас родители 400 дошкольников возят их в другие районы.

Во время объезда обсудили и строительство новой школы. Губернатор поручил в октябре провести госэкспертизу проекта, чтобы начать работы в ближайшее время и ввести в строй учреждение в год празднования 300-летнего юбилея промышленного освоения Кузбасса.