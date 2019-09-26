В поселке Трудармейский открыли новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография»

Воспитанников и их родителей поздравил губернатор Сергей Цивилев.

«Открытие нового детского сада в Трудармейском позволило решить одну из важнейших задач – обеспечить местами детей в возрасте до трех лет. Важно, что здесь предусмотрены площадки для профооринтационных уроков, дети будут заниматься на современном интерактивном оборудовании. Кроме того, в новой организации созданы рабочие места, сюда пришли работать молодые специалисты. Этот детсад – пример для развития учреждений дошкольного образования», — отметил губернатор.

Детский сад «Чебурашка» Прокопьевского района рассчитан на 180 мест: 80 мест для детей от 1 года до 3 лет (4 ясельные группы) и 100 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (4 дошкольные группы). В учреждении создано 21 рабочее место.

Здание включает в себя 8 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, соляную пещеру и комнату психологической разгрузки, методический и медицинский кабинеты, пищевой блок. Для маломобильных граждан предусмотрены пандус, лифт.

Для обеспечения безопасности детей установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, ограждение, имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт охраны, тревожная кнопка.

Особенность нового детского сада – возможность раннего профориентационного воспитания. Для этого открыты модульные комнаты: космодром, пожарная служба, полиция, скорая помощь, киностудия и др. На данных площадках воспитанники смогут познакомиться с разными видами деятельности. Как отмечают специалисты, это позволит выявить и поддержать индивидуальные предпочтения и способности дошкольников в комфортной психоэмоциональной обстановке.

Для занятий приобретено интерактивное оборудование: пазлы, кубики, панель с логопедическим комплектом, 315 развивающих игр «Умный ребенок», «Ожившие рисунки». В спортзале размещена интерактивная стена «Спорт», на которой дети смогут поиграть в футбол, хоккей, боулинг. Использование данных технологий будет способствовать развитию речи, памяти, творческих способностей, абстрактного мышления у детей.

В учреждении использована «лестничная педагогика», которая предполагает развивающее оформление лестничных маршей и площадок с помощью визуальных элементов: букв, слогов, слов, сюжетов сказок, цифр и др.

Территория детского сада благоустроена и озеленена. Для каждой группы определены участки для прогулок. Площадки оснащены безопасным игровым и спортивным оборудованием, расположенным на резиновом покрытии.

По данным областного департамента строительства, на строительство и оснащение детского сада было направлено из федерального бюджета 106,4 млн рублей, из областного – 21,8 млн рублей. В администрации Прокопьевского района отметили, что и из муниципального бюджета было добавлено 43,2 млн рублей.

В ходе визита губернатор посетил Трудармейскую среднюю школу. Осмотрел классы, пищеблок. В школе губернатор встретился с местными депутатами и общественниками, обсудил вопросы развития предпринимательства, получения семейных грантов, экологии, сельского хозяйства, образования и культуры. Во дворе образовательного учреждения губернатору показали обновленный памятник учителям и ученикам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

ДЛЯ СПРАВКИ. Поселок Трудармейский является самым большим территориальным образованием Прокопьевского района. Здесь проживают порядка 5 тыс. человек, из них более 400 – дети в возрасте до 7 лет.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.