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Другие новости 05.09.2019

Кедровый бор в честь 300-летия открытия Кузбасса появится на территории Дальневосточного федерального университета

Кедровый бор в честь 300-летия открытия Кузбасса появится на территории Дальневосточного федерального университета

Такое решение было принято по итогам встречи Сергея Цивилева с ректором Дальневосточного федерального университета Никитой Анисимовым на ВЭФ-2019. Проект планируется реализовать в течение 3 лет. Каждый год на территории университета будут высаживаться по 300 саженцев кедра.

Сергей Цивилев и Никита Анисимов высадили первые деревья сибирского кедра (сосны сибирской), которые в дальнейшем будут перенесены на территорию образовательного учреждения.

В первый день Восточного экономического форума Правительство Кузбасса подписало соглашение с Дальневосточным федеральным университетом по реализации проектов НОЦ «Кузбасс». Оно предполагает взаимодействие сторон по вопросам реализации научно-технических и инновационных проектов научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» на территории Кемеровской области.

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