«День наоборот»: в Новокузнецке дошкольники поменялись ролями со взрослыми

В 79 детском саду День знаний превратили в «День наоборот». Ребята примерили на себя роли учителей. А учениками выступили родители и даже сотрудники пожарной части.

Привёл ребенка в сад, а сам словно вернулся в школьные годы. В роли учителей — не только воспитатели, но и воспитанники старших групп. Уроки для родителей на выбор: русский язык, математика, трудовое обучение.

Вместо оценок — фишки-звоночки. Собранный с помощью родителей банк фишек дошкольники могут обналичить. Причем, в цене здесь не деньги, а знания.

А некоторые взрослые-ученики ещё и службу несут. К ним, в 3-ю пожарную часть, педагоги нагрянули сами. Физкультура объединила оба поколения класса. А на занятиях по труду, во время составления стенгазет о сотрудничестве части и детского сада, проявился хулиганский характер учеников.

Такие забавные уроки, возможно, помогут определиться с будущим. Ведь здесь даже задания подобраны по пожарной тематике. Что ни ребус — то слово-термин или инструмент. Отгадал — ещё и объясни учителям его значение. Начало учебного года для этих дошкольников стало стартом нового проекта «Кем быть». Мальчишки и девчонки будут знакомиться с разными профессиями. Даже трудовые книжки получили. Уникального формата.

Кто дальше сделает записи в детских трудовых — пока секрет. Но участники проекта намерены составить максимально полное представление о профессиях, в которых заняты новокузнечане.