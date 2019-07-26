Многоквартирный дом вместо детского сада. В Новокузнецке жители Центрального района возмущены предстоящим строительством

Вместо обещанного дошкольного учреждения во дворе планируют возвести две многоэтажки. Горожане считают, что они в буквальном смысле вытеснят единственную детскую площадку.

Каждый день мама двухлетнего малыша Оксана Амоева проводит на детской площадке. Для сына здесь целый спектр развлечений. Песочница, качели и комплекс с горками. В округе это — практически единственное место, где собирается детвора из ближайших домов. Однако, в скором времени и его могут лишиться.

Две трети детского городка находится не на придомовой территории, а на земле, принадлежащей строительной компании. Кроме большей части детской площадки строительной компании принадлежит и земля за забором. Изначально участок предназначался под детский сад. Застройщик даже возвел здесь небольшое здание. А затем выкупил у города землю под строительство детского сада.

Однако, недавно люди узнали, что организация планирует возвести на этом месте два многоквартирных дома. Жители такой рокировкой недовольны. Застройщик уверяет — проблем с инженерными сетями у жителей не будет. Проектно-сметная документация уже в процессе разработки.

Жители намерены отстаивать свои интересы. Собрали необходимые документы, написали заявления в администрацию города. Они ждут ответа на свои запросы, а застройщик продолжает готовить документы для начала работ.

Приступить к строительству многоквартирных домов планируют уже в октябре. Тем временем, дети из окружающих домов пока резвятся на полюбившейся игровой площадке. А родители надеются, что ситуация разрешится в их пользу.