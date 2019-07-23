Акция «Вода — безопасная территория» стартовала в Кузбассе

Обеспечить безопасность, снизить количество несчастных случаев и гибель людей на водных объектах в летний период — ее главные задачи.

В проведении надзорно-профилактических мероприятий будут задействованы около 100 человек. Среди них сотрудники МЧС России, полиции, представители органов местного самоуправления и волонтерских организаций, а также сельские старосты.

Планируется проверить безопасность пляжей, мест детского отдыха и оздоровления, туристических баз, расположенных у воды. Основным направлением в работе с отдыхающими будут разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на водоемах.

За время акции проверке подвергнутся свыше 200 мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, которые помогают в кротчайшие сроки обследовать водное пространство и береговую линию, специалисты межведомственных патрульных групп смогут сразу обнаружить нарушение и оперативно выехать на место.