Кузбасские подростки пополнили ряды «Юнармии»

В лагере «Разведчик» Топкинского района началась смена в рамках программы «Юная гвардия Кузбасса».

Событие объединило 120 школьников со всего региона в возрасте 11-17 лет, среди которых дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники военно-патриотических клубов, а также дети погибших военнослужащих.

Одним из торжественных моментов для юных курсантов стала присяга, которую приняли 10 ребят. На мероприятии присутствовали заместители губернатора Кузбасса Ольга Турбаба и Валерий Догадов, руководитель ветеранских организаций «Боевое Братство» и «Российский союз ветеранов Афганистана», депутат областного парламента Игорь Кошелев, член Совета Федерации Алексей Синицын, а также ветераны и силовики.

Валерий Догодов и руководитель регионального штаба движения Игорь Пешков вручили новоиспеченным бойцам движения береты и значки акции «Я Юнармеец Кузбасса» .

Данная программа была разработана в 2009 году по инициативе областных ветеранских организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое Братство» при поддержке органов власти региона.