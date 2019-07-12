Атака клещей на жителей Новокузнецка и дикие птицы, которые обрели свободу. Эти и другие события региона в рубрике «Это обсуждают»

1.В Новокузнецке около 4 тысяч человек обратились в больницы с жалобами на укусы клещей. По словам специалистов Роспотребнадзора, в сравнении с прошлым годом пострадавших стало больше примерно на 8%.

2.В Кемерове две дикие птицы выпущены в естественную среду обитания после лечения. Они поступили в Центр помощи диким и экзотическим животным с различными травмами при КемГУ. Специалисты оказали животным необходимую помощь и обеспечили прохождение реабилитации. После завершения лечения было принято решение выпустить птиц на особо охраняемой природной территории.

3.Прокопьевские студенты стали участниками форума «Алтай. Территория развития» и «Русско-польская летняя школа». Лекции, семинары, встречи с депутатами Госдумы и общественниками. Навыками управленческой работы овладевали свыше 1500 участников из разных стран. На конкурс подали заявки 3,5 тысячи человек. Изучать уроки толерантности отправились 20 делегатов из России, столько же из Польши.