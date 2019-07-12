Завершаются экзамены в Кемеровское Президентское кадетское училище

Кемеровское Президентское кадетское училище станет седьмым в стране, но ещё до своего открытия оно побило рекорд популярности среди поступающих. Такого высокого конкурса прежде никогда не было. Это отмечают педагоги Оренбургского кадетского училища, которые принимают экзамены у ребят.

Приёмная комиссия работает в две смены. Ежедневно на экзамены приезжают 320-330 человек. Свыше 90% поступающих – ребята из Кузбасса. 178 заявлений от представителей Томской, Новосибирской, Челябинской, Самарской, Оренбургской и Московской областей, Алтайского края, республик Бурятия и Тыва, один из претендентов из Казахстана.

13 июля – последний день экзаменов. 15 июля – резервный день. На этом комиссия завершит свою работу. А кандидаты будут ждать результатов до 15 августа. Списки поступивших разместят на сайте Министерства обороны и Оренбургского Президентского кадетского училища.