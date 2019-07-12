В Новокузнецке ледовая арена стала баскетбольной площадкой

13 июля на Арене кузнецких металлургов состоится турнир «GunterCup-2019». Спортивный праздник проводится по инициативе одной из угольных компаний Кузбасса. Мероприятие пройдёт на трёх площадках. На одной посетители станут участниками мастер-классов от именитых игроков, две другие отведены для игры в стритбол. Помимо этого пройдёт шоу данкеров – игроков, которые в прыжке бросают мяч в корзину, а также детская анимационная программа. В финале праздника с танцевальным и вокальным шоу выступит музыкальная группа «Ouest Pistols Show».