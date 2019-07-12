Больше 2000 подростков в эти дни завершают сдачу вступительных экзаменов в Кемеровское Президентское кадетское училище

Две недели приёмная комиссия из Оренбурга не перестаёт удивляться небывалому наплыву претендентов на кадетские погоны.

Волнуются родители. Переживают за количество набранных баллов, секунды и нормативы мальчишки. Военная дисциплина буквально с порога. В экзаменационные аудитории и после вступительных испытаний будущие кадеты идут строем. Командуют процессом военные. Даже приёмная комиссия — это штаб.

Претенденты сдают русский и иностранный языки, математику, проходят психологическое тестирование. Второй этап — проверка на выносливость, крепкую физическую форму и спортивную подготовку.

Кемеровское Президентское кадетское училище станет седьмым в стране. Ещё до своего открытия оно побило рекорд популярности среди поступающих. Такого высокого конкурса прежде никогда не было. Это отмечают педагоги Оренбургского кадетского училища, которые принимают экзамены у ребят. Приёмная комиссия работает в две смены. Ежедневно на экзамены приезжают 320-330 человек.

Свыше 90% поступающих — ребята из Кузбасса. Есть заявления и от представителей Томской, Новосибирской, Челябинской, Самарской, Оренбургской и Московской областей, Алтайского края, республик Бурятия и Тыва, один из претендентов приезжал из Казахстана.

13 июля — последний день экзаменов. 15-го — резервный день. На этом комиссия завершит свою работу. А кандидаты на поступление в кадетское училище будут ждать результатов до 15 августа. Списки разместят на сайте Министерства обороны и Оренбургского кадетского училища.