В селе Окунёво Промышленновского района скоро появится новый детский игровой комплекс и облагороженная центральная площадь

В марте этого года жители поселения заявили проект на конкурс «Твой Кузбасс — твоя инициатива». По задумке, пустырь превратится в центральную площадь. Рядом будет и детская площадка.

После того, как было принято решение о реконструкции, местные жители стали предлагать проекты по благоустройству. Глава сельского поселения признаётся — программа очень нужная.

Стоимость проекта составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Основные средства были выделены из областного бюджета. Порядка трёхсот тысяч предоставили органы местного самоуправления. Не остаются в стороне предприниматели и жители. На собранные деньги планируют возвести не только игровой комплекс, но и озеленить площадь, поставить ограждения.

При этом жители начинают разрабатывать и другие, не менее важные проекты. На очереди — благоустройство мест захоронения. Региональная программа действует до конца 2020 года. Проявить инициативу можно уже сегодня.