Купание на грани. В жилом районе Кедровка дети с риском для здоровья принимают водные процедуры

Так как рядом с посёлком Кедровка нет озёр и рек, выбор местных ребятишек пал на фонтан в центральном парке.

Родители и врачи бьют тревогу. Дети купаются в фонтане. Вода – грязная. На дне — мусор, пластиковые бутылки и битое стекло. Кроме того, в жару к купающейся ребятне присоединяются птицы и бездомные собаки, которые здесь же спасаются от солнца.

Высыпания на коже, вирусные, бактериальные инфекции и, как следствие, поражение желудочно-кишечного и мочеполового трактов — только часть того, что могут получить дети от такого развлечения. С одной стороны двухметровая конструкция фонтана заканчивается крутым обрывом. Он ничем не ограждён. Поскользнуться на мокром бетоне очень легко. А падение с такой высоты чревато ушибами, переломами и даже летальным исходом.

Жители посёлка жалуются, возле фонтана нет таблички, запрещающей купание. Именно это, по их мнению, может остановить опасное развлечение детей. Однако, всё-таки здоровье каждого ребёнка — в руках его родителей. Несмотря на то, что вблизи Кедровки нет озёр и рек, на территории жилого комплекса работает бассейн. Где за не большую цену дети могут купаться в чистой воде и под присмотром инструкторов.