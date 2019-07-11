В Кемеровской области прошел второй полицейский турнир «Доблесть Кузбасса»

В прошлом году его провели в областной столице. Сейчас гостей встречал Новокузнецк.

Первыми профессиональные навыки продемонстрировали отряды специального назначения и кинологи со своими четвероногими напарниками. Показали, как проходит поиск взрывчатки, освобождение заложника и задержание преступников.

Главной частью турнира стали соревнования. Бег, отжимание, армрестлинг, перетягивание каната. Сами полицейские говорят, борьба с преступностью — подобие спорта. Требует полной самоотдачи и постоянного самосовершенствования.

Самый зрелищный этап — силовая комбинированная эстафета. Здесь все испытания приближены к реальным ситуациям на службе: транспортировка пострадавшего, бег с препятствиями, прыжки, перенос тяжестей и стрельба в виде метания дротиков.

По итогам полицейского турнира «Доблесть Кузбасса» высшую ступень пьедестала заняла команда «Кузнецкие соколы». Новокузнецкие бойцы получили кубок, дипломы, подарки для каждого участника и главный приз — новый служебный автомобиль.