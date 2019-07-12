В Новокузнецке проверили качество ремонта дорожного полотна

Специалисты областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, депутаты областного и городского советов, а также общественники оценивают ход выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первым делом комиссия занялась улицей 40 лет Победы.

Рычащий бур вырезает из свежего асфальта пробы. Одна за другой — целых шесть штук на маленьком пятачке. Водителям приходится притормаживать и объезжать. Но это лишь для того, чтобы потом ездить по ровному как можно дольше.

Толщина слоя дорожного покрытия в пределах нормы. Все остальные параметры можно оценить только в ходе лабораторной экспертизы. Обновлённую дорогу осматривают визуально, делают промеры с помощью рейки — чтобы оценить уклон. Подрядчики на 40 лет Победы уложили новый асфальт на участке протяжённостью почти в километр. По результатам обхода улицы составляется протокол. Пока объект признаётся незаконченным. У членов комиссии к исполнителю ряд претензий.

2 объекта в Новокузнецке уже сданы. 20 — в работе и ещё 4 в ожидании старта. Самые масштабные из них — Бызовское шоссе и проспект Металлургов. Но про них говорить рано. Сегодня в планах ревизоров, помимо улицы 40 лет Победы, еще Бугарева и проспект Строителей.