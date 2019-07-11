О событиях дня в регионе в нашей традиционной рубрике «Это обсуждают»

1.До реки не добраться. Накануне кемеровчанка поделилась в сети видео со свалкой в Кировском районе. Она показала, через что приходится ходить людям, чтобы попасть на берег Томи. Спуск к воде в прямом смысле завален бытовым мусором. И, по словам женщины, это сделали жители крайних домов двух улиц.

2.С несанкционированными свалками борются и в Юрге. В городе заменили старые мусорные баки на новые. Но в идеальном состоянии они продержались недолго. Так, один контейнер сгорел. Жителей просят быть бдительными и не выбрасывать тлеющие отходы в мусорки.

3.В Прокопьевске лето проводят культурно. Молодежный парк стал местом притяжения. Здесь выступают музыканты, проводятся мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству. Особо привлекает прохожих «Фотосушка». На бельевых веревках висят распечатанные кадры. В век смартфонов эта картина удивляет.

4.Междуреченский певец Андрей Безъязыков принял участие во Всероссийском фестивале рок-акустики. В Калугу отправился на машине с флагом родного города. Такой автопробег посвятил Дню рождения Междуреченска. Признался, впечатлений от поездки хватит на написание нового альбома.

5.В сети опубликовали видео, как по кемеровской Лесной Поляне пробежался лось. На кадрах видно, что животное находилось возле автомобильной парковки на Кедровом.