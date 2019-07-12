В Кузбассе стартует проект по респираторной поддержке паллиативных больных

Принципиальная договоренность о сотрудничестве была достигнута на встрече Сергея Цивилева с представителями компании «Эр Ликид».

Рабочая встреча прошла в областной администрации. В обсуждении участвовали генеральный директор ООО «Эр Ликид Кузбасс», руководитель бизнес-направления «Здравоохранение» группы компаний «Эр Ликид» в России Дмитрий Кузнецов, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, заместитель губернатора Андрей Панов, начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин, начальник областного департамента промышленности Леонид Старосвет.

Сергей Цивилев подчеркнул, оказание паллиативной помощи — важный участок работы для власти региона. В 2015 году президент Владимир Путин по итогам «Прямой линии» поручил Минздраву РФ разработать порядок использования аппаратов ИВЛ на дому. В настоящее время пилотный проект Минздрава «ИВЛ в домашних условиях» реализуется в нескольких регионах страны. Развитием этого направления в Кузбассе занимается областной департамент охраны здоровья населения и Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

В конце прошлого года по федеральной программе «Развитие паллиативной медицинской помощи» для Кузбасса приобретены 10 аппаратов ИВЛ, из них 6 единиц предназначены для домашнего использования; 54 кислородных концентраторов, из них 50 — для домашнего использования.

«Для региона важно улучшить условия жизни таких пациентов. С поддержкой аппарата ИВЛ люди могут находиться дома, вести более активный образ жизни. Кроме того, установка специального оборудования на дому позволит освободить место в больнице для других больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи», — отметил губернатор.

По итогам встречи была создана рабочая группа с целью сопровождения всех этапов реализации регионального пилотного проекта по оказанию респираторной поддержки гражданам на дому. Председатель — Андрей Панов. В состав вошли Анна Цивилева, замгубернатора Елена Малышева, представители компании «Эр Ликид».