Кузбасс окажет помощь

Пострадавших от паводка детей примут губернаторские образовательные учреждения.

Об этом сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Телефонный разговор с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко состоялся в субботу.

«По программе оздоровления мы готовы взять или 30 семей, или, если отдельно дети школьного возраста, то 140 детей», — заявил Сергей Цивилев. «Они будут размещены за городом, в курортных территориях, где можно поддержать здоровье, мы расходы все берём на себя, проживание, питание — всё это наше», — отметил в ходе разговора глава Кузбасса.

В Иркутской области будет проработан данный вопрос, составлен список людей, которые могут быть направлены на курортное лечение в санатории и лагеря Кузбасса.

Напомним, по данным МЧС России, из-за проливных дождей в Иркутской области оказался 31 населенный пункт в 4 муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском. Подтоплены 3 тыс. 735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.

Переделал ТАСС.