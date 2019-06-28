Лесхозы региона к осени 2019 года подготовят к реализации 5,5 млн молодых деревьев хвойных пород

Весной этого года лесхозы региона заготовили свыше 600 килограммов семян сосны, ели, лиственницы. И это только часть плана. Ближе к осени банк пополнят ещё 2000 килограммов семян кедра — ценного посадочного материала для будущей сибирской тайги.

В планах на 2019 год — восстановить лесонасаждения на площади почти 8,5 тысяч гектаров. Территория равна почти 12 тысячам футбольных полей. К этой работе привлекают арендаторов лесных участков и угледобывающие предприятия Кузбасса.

Работать эффективнее лесхозам должна помочь современная техника. В этом году планируется приобрести 36 единиц специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники на сумму около 77 млн рублей. Большая часть поступит в регион уже в ближайшее время.