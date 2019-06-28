Кемеровчанам предлагают выбрать название сквера на месте «Зимней вишни»

Оставить свой голос можно на сайте администрации Кемерова в разделе «Онлайн-голосование».

Выбирать название предлагают из имеющихся вариантов, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Перечень составлен с учетом мнения родственников погибших. В списке возможных названий: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер ангелов», «Сквер памяти», «Семейный сквер», «Тихий сквер».

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа. К этому времени появился план будущего сквера.

На сегодняшний день на площадке в 1,8 гектара ведутся работы по созданию парковой зоны с многоуровневым рельефом, которая будет разделена водопадом. Одна из частей парка будет состоять из прогулочных дорожек и газонов, декорированных крупным природным камнем. Также будут установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты.

Во второй части разместят детское игровое оборудование, интерактивный фонтан, обустроят амфитеатр для отдыха взрослых, а также построят одноэтажное здание с витражным фасадом. В нем будут размещены туалеты, кабинки для переодевания, комната для матери и ребенка.