В Кузбассе продолжает действовать программа «Инициативное бюджетирование»

Она приурочена к 300-летию промышленного освоения региона. К юбилейной дате планируется реализовать три сотни идей самих жителей области. Ежегодно на эти цели будут направлять по 100 миллионов рублей. Сегодня — очередная история, в которой посчастливилось жителям Прокопьевского района. В рамках областной программы совсем скоро там отремонтируют Дворец культуры.

Дворец культуры «Зенковский» — одно из самых популярных мест для отдыха среди прокопчан. Здесь никогда не бывает безлюдно. Пока одни занимаются в кружках, другие отдыхают на улице. Прилегающая территория для местных жителей — вместо парка.

Даже и не скажешь, что зданию уже перевалило за сорок. Сначала здесь располагался небольшой клуб, где проводили праздники и показывали фильмы. С приходом нового директора ДК зажил новой жизнью. В 2004 году здесь впервые решили провести капитальный ремонт. Затянулся он на шесть лет. Но здание уже было не узнать. Простой клуб превратился в дворец. Площадь увеличили вдвое. Задействовали каждый квадратный метр. Сейчас в «Зенковском» работают тридцать девять творческих и спортивных кружков. Где свой потенциал может реализовать каждый житель района от мала до велика.

Казалось бы, в культурном учреждении навели идеальный порядок. Но есть одна проблема. Течёт крыша. С семьдесят седьмого года её никто не ремонтировал.

Вода стекает прямо по потолкам и стенам. В лучшем случае оставляя просто разводы. И это, конечно, требует постоянных вложений на ремонт. Что страдает больше всего, так это зрительный зал и закулисье, где хранятся все декорации к спектаклям.

Терпеть неудобства осталось недолго. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» крышу культурного учреждения наконец починят. Уже просчитали смету — на капитальный ремонт понадобится три миллиона рублей. Миллион двести пятьдесят тысяч выделят из областного бюджета. Больше полутора — из местного. Ещё сто пятьдесят тысяч собрали сами жители района. Говорят, просто не могли остаться в стороне.

Реконструировать кровлю своими силами работникам ДК и жителям было бы не под силу. А так, благодаря областной программе, уже в начале июля разыграют тендер на проведение работ и сразу после этого приступят к капитальному ремонту. К концу октября его должны закончить.