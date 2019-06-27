В Кузбасском технопарке состоялось заседание координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий

В ходе мероприятия были представлены программы, направленные на использование современных технологий для эффективного, экологичного и безопасного развития области. Один из представленных проектов межрегиональной направленности вызвал интерес у научного сообщества на Всероссийском водном конгрессе.

В регионе особое внимание уделяется сохранению природных ресурсов. Развитию производств, бережливых технологий. Реализация национальных проектов «Экология», «Наука» и «Цифровая экономика» направлены на постепенное улучшение экологической обстановки. Особое внимание — водным объектам.

Для решения этой проблемы представители НОЦ «Кузбасс» разработали проект под названием «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», суть которого в создании первого в мире цифрового двойника речного бассейна для осуществления системной работы по оздоровлению водной акватории и его притоков – рек регионального значения.

Создание «умного» цифрового двойника позволит анализировать и прогнозировать состояние источников воды и, с учётом данных, модернизировать технологические процессы в различных производствах. Это необходимо для контроля нагрузки на природные ресурсы. Проект был представлен на недавнем Всероссийском водном конгрессе и вызвал большой интерес у всего научного сообщества. Об актуальности проблемы федерального значения, затронутой Кузбассом, говорит желание пяти приобских регионов участвовать в его реализации.