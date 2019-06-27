О трагической гибели жителя Кузбасса сообщили в Следственном комитете Кемеровской области

В Беловском районе погиб подросток. Мальчик вместе с 11-летним братом играл на приусадебном участке частного дома, где был расположен турник с привязанной к канату петлёй.

«Старший брат стал баловаться, а младший, испугавшись, убежал. Через некоторое время сосед заметил подростка под перекладиной турника», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области.

Житель соседнего дома вызвал «скорую помощь» и до прибытия медиков пытался вернуть мальчика к жизни. Однако, врачи констатировали смерть.

Следственный комитет по Кемеровской области начал доследственную проверку.

«Будут установлены причины и условия, способствовавшие трагедии. Семья состоит на профилактическом учете, как неблагополучная», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области.